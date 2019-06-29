TFF önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nın resmem yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yenilenen talimatla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Yeni talimatnameyle 14 Ocak 2016'daki Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı yürürlükten resmen kalktı.

HER TAKIMA HARCAMA LİMİTİ

Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma özel harcama limiti getirecek.

TFF'nin belirlemiş olduğu harcamalar, denetimle bir disipline sokulacak.

1 HAZİRAN-31 MAYIS ARASI

YÜRÜRLÜĞE giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran 2020- 31 Mayıs 2021'de özel hesap dönemine geçecek. Ara transferde başlayacak

ARA TRANSFERDE BAŞLAYACAK

KULÜPLER bu sezon ara transfer döneminde de TFF'nin açıklayacağı limitlere uymak zorunda kalacak. Takım harcama limitleri 2019- 2020 sezonu için 2 Eylül 2019'da duyurulacak.

KULÜPLER DENETİME GİRECEK

KULÜPLER, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek. TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.

GEREKİRSE TRANSFER YASAĞI!

İHTAR, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa TFF tarafından transfer yasağı ve kadro sınırlandırması gibi yaptırımlarla da karşılaşabilecek.

İŞTE CEZA KRİTERLERİ

Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek:

YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA: İhtar nnYÜZDE 6-10 AŞILIRSA: Kadro sınırlaması

YÜZDE 11-15 AŞILIRSA: Transfer yasağı

YÜZDE 16-20 AŞILIRSA: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

YÜZDE 21-25 AŞILIRSA: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.