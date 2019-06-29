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flörtü! İşte Lima gerçekleri

Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ayrıntılarını yine açıklıyor. Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Xisto, ’yı teklif etti. Öneriye olumlu bakan yönetim, ile pazarlıklara başladı...

İşte Lima gerçekleri

TÜRKİYE, Fenerbahçe- Lucas Lima flörtünü TAKVİM'den öğrendi... Gündeme bomba gibi düşen le ilgili bütün ayrıntıları da TAKVİM açıklıyor. Transferde ilk adım Sarı-Lacivertliler'den değil, Breziyalı futbolcunun menajeri Gustavo Xisto'dan geldi.

ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR
COMOLLI ile görüşen Xisto, Lima'nın artık Avrupa'da oynamak istediğini ve Fenerbahçe'ye sıcak baktıklarını söyledi. Sarı-Lacivertli cephe de bu öneriye olumlu yaklaştı.

RAKAMLARDA ANLAŞILDI
ERSUN Yanal'ın onayı sonrası Xisto ile rakamlar konusunda görüşüldü ve büyük oranda anlaşıldı. Fenerbahçe yönetimi ardından da Palmeiras kulübü ile temasa geçti.

İLK YANIT OLUMSUZ OLDU!
İLK teklif zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama oldu... Ancak Palmeiras'ın bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. F.Bahçe, Brezilya kulübü ile pazarlıkları sürdürüyor.


F.Bahçe'nin Lima transferi için harekete geçtiğini 27 Mayıs'ta işte böyle manşet yapmıştı

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