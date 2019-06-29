DIŞ basının Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi... İtalya'nın ünlü transfer portalı Tutto Mercato'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Bologna formasını giyen Godfred Donsah ile yakından ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Ganalı orta saha oyuncusu için teklif yaptığını da öne süren internet sitesi görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Godfred Donsah'ın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
- Spor
- 29.06.2019
- Gazete
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