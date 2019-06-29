Bugünkü
Takvim

Çizme basınından için Donsah iddiası

’nin Bologna formasını giyen Ganalı yıldızı istediğini yazan nlar “Resmi teklif yapıldı” dedi.

Çizme basınından Donsah iddiası
DIŞ basının Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi... İtalya'nın ünlü transfer portalı Tutto Mercato'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Bologna formasını giyen Godfred Donsah ile yakından ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Ganalı orta saha oyuncusu için teklif yaptığını da öne süren internet sitesi görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Godfred Donsah'ın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriÇizme basınından Fenerbahçe için Donsah iddiası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri