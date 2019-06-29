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Terbiyesizler

Terbiyesizler
İtalya'daki U21 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Romanya ile maç yaptı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu sırada bir taraftar teknik adama pet şişe uzattı. Terbiyesizlik, İzlanda'da Emre Belözoğlu'na bulaşık fırçası uzatılmasını hatırlattı. Sosyal medyada büyük tepki topladı.



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