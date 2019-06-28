İspanyol devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi (32) başarılarıyla adından söz ettirdi. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterildi. Barcelona'nın eski oyuncusu Alexander Hleb'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti. Belaruslu futbolcu, "2008'de göreve gelen teknik direktör Pep Guardiola, antrenmanlara alkollü gelen Brezilyalı futbolcular Ronaldinho ve Deco'yu gönderdi. Barcelona, o dönem Messi'yi kötü yönde etkilemesinden korktukları için Ronaldinho ve Deco'yu sattı" dedi.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
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