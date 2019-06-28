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Yıllar sonra gelen Messi itirafı: Ronaldinho ve 'yu onun için sattılar

, yıllar önce Messi’nin başarısını etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırdı. Antrenmanlara alkollü giden Ronaldinho ve ’yu, Arjantinli futbolcuyu korumak için sattığı ortaya çıktı.

Messi şutu!
İspanyol devi 'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi (32) başarılarıyla adından söz ettirdi. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterildi. Barcelona'nın eski oyuncusu Alexander Hleb'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti. Belaruslu futbolcu, "2008'de göreve gelen teknik direktör , antrenmanlara alkollü gelen Brezilyalı futbolcular Ronaldinho ve 'yu gönderdi. Barcelona, o dönem Messi'yi kötü yönde etkilemesinden korktukları için Ronaldinho ve Deco'yu sattı" dedi.

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