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Birçok önemli takımdan teklif alan genç yıldız tercihini Alman kulübünden yana kullandı...

Ozan Kabak Schalke’de
Stuttgart forması giyen Ozan Kabak, Schalke'yle anlaşma sağladı. Bayern Münih ve Milan başta olmak üzere birçok takımdan teklif alan genç yıldız tercihini Schalke'den yana kullandı.

15 MİLYON EURO!
Schalke, Ozan Kabak'ın 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Stuttgart'a ödeyip transferi tamamlayacak.

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