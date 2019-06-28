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’da büyük skandal

seks mesajları nedeniyle kadro dışı bırakıldı

Mısır’da büyük skandal
Afrika Kupası'nın ev sahibi olan Mısır'da büyük bir şok yaşanıyor. Takımın önemli isimlerinden Amr Warda'nın sosyal medya üzerinden Merhan Keller isimli bir modele cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Mısır Federasyonu bu gelişme sonrası Warda'nın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.



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