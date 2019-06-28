Mısır’da büyük skandal

Afrika Kupası'nın ev sahibi olan Mısır'da büyük bir şok yaşanıyor. Takımın önemli isimlerinden Amr Warda'nın sosyal medya üzerinden Merhan Keller isimli bir modele cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Mısır Federasyonu bu gelişme sonrası Warda'nın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
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