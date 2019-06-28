Joao Felix futbol tarihinin en büyülü hikayelerinden birisine imzasını attı... 19 yaşındaki yıldız 126 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Oysa ki 1 yıl önce Felix'in adını futbol dünyasında çok fazla kişi billiyordu. Genç yıldız sezon başı sessiz sedasız Benfica A takımına çıktı.
İNANILMAZ BİR PERFORMANS ÇİZDİ
O dönem Felix'in piyasa değeri sadece 2 milyon Euro'ydu... Ancak genç yıldız kısa sürede inanılmaz bir performans gösterip transferin gözdesi haline geldi. Ve fiyatını tam 63 kat artırarak Atletico'nun yolunu tuttu.
SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEK
Benfica kulübü, İspanyol devinin Felix'in 126 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Portekizli yıldız kısa süre içinde resmi imzayı atacak.
43 MAÇTA 20 GOL
Özellikle sezonun 2. yarısında çıkışa geçen Felix 43 maçta 20 gol attı. Genç yıldız 11 de asist yaparak 31 gole katkıda bulundu.
TARİHİN EN PAHALI 4. TRANSFERI
Joao Felix, 126 milyon Euro'luk bedeli ile futbol tarihinin en pahalı 4. transferi olmayı başardı.
İNANILMAZ BİR PERFORMANS ÇİZDİ
O dönem Felix'in piyasa değeri sadece 2 milyon Euro'ydu... Ancak genç yıldız kısa sürede inanılmaz bir performans gösterip transferin gözdesi haline geldi. Ve fiyatını tam 63 kat artırarak Atletico'nun yolunu tuttu.
SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEK
Benfica kulübü, İspanyol devinin Felix'in 126 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Portekizli yıldız kısa süre içinde resmi imzayı atacak.
43 MAÇTA 20 GOL
Özellikle sezonun 2. yarısında çıkışa geçen Felix 43 maçta 20 gol attı. Genç yıldız 11 de asist yaparak 31 gole katkıda bulundu.
TARİHİN EN PAHALI 4. TRANSFERI
Joao Felix, 126 milyon Euro'luk bedeli ile futbol tarihinin en pahalı 4. transferi olmayı başardı.
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