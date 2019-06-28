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Periler yenilgiyle başladı

Milli Takımımız, 2019 ’ndaki ilk maçında ’ya mağlup oldu.

Periler yenilgiyle başladı
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 yenildi. İlk çeyreği 17-10 önde tamamlayan Potanın Perileri hücumda tıkanınca devre sonunda fark 1 sayıya indi: 26-25. Milliler son 10 dakikaya da 37-36 üstün girmeyi başardı. Ancak son bölümde İtalya'nın dış şutlarına engel olamayan Ay-Yıldızlılar maçı 57-54 kaybetti. C Grubu'nda mücadele eden Türkiye ikinci maçında bugün saat 17.00'de Slovenya ile karşılaşacak.

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