Periler yenilgiyle başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 yenildi. İlk çeyreği 17-10 önde tamamlayan Potanın Perileri hücumda tıkanınca devre sonunda fark 1 sayıya indi: 26-25. Milliler son 10 dakikaya da 37-36 üstün girmeyi başardı. Ancak son bölümde İtalya'nın dış şutlarına engel olamayan Ay-Yıldızlılar maçı 57-54 kaybetti. C Grubu'nda mücadele eden Türkiye ikinci maçında bugün saat 17.00'de Slovenya ile karşılaşacak.