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Listenin başında Alper var

’ın hocası , için kesin bir dille konuştu.

Listenin başında Alper var
Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı beyazlı kulübün gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Fenerbahçe'den Alper Potuk'u transfer listesinde ilk sıraya aldıklarını açıkladı. Ancak Alper'in yıllık 1.8 milyon Euro yıllık üret alması bu transferde ilk halledilmesi gereken sorun olarak duruyor.

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