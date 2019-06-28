Listenin başında Alper var

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı beyazlı kulübün transfer gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Fenerbahçe'den Alper Potuk'u transfer listesinde ilk sıraya aldıklarını açıkladı. Ancak Alper'in yıllık 1.8 milyon Euro yıllık üret alması bu transferde ilk halledilmesi gereken sorun olarak duruyor.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
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