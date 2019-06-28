Aleksic’e UEFA freni

Fenerbahçe'de Mirsad Türkcan'ın önerisiyle geçen sezon Yeni Malatyaspor'da 10 gol, 7 asistle oynayan Danijel Aleksic'in transfer edilmesi gündeme geldi. Fotospor.com'un servis ettiği habere göre Fenrerbahçe'nin Aleksic'i uygun şartlarda alabileceği belirtildi.
UEFA BEKLENİYOR...
Fener yönetimi UEFA'nın FFP kararının ardından Aleksic için girişimde bulunacağı ifade ediliyor.
UEFA BEKLENİYOR...
Fener yönetimi UEFA'nın FFP kararının ardından Aleksic için girişimde bulunacağı ifade ediliyor.
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