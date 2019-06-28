Bugünkü
Takvim

Aleksic’e freni

’da başarılı bir sezon geçiren Alexic için, ’nın vereceği karara göre harekete geçilecek.

Aleksic’e UEFA freni
'de Mirsad Türkcan'ın önerisiyle geçen sezon Yeni Malatyaspor'da 10 gol, 7 asistle oynayan Danijel Aleksic'in transfer edilmesi gündeme geldi. Fotospor.com'un servis ettiği habere göre Fenrerbahçe'nin Aleksic'i uygun şartlarda alabileceği belirtildi.

UEFA BEKLENİYOR...
Fener yönetimi 'nın FFP kararının ardından Aleksic için girişimde bulunacağı ifade ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAleksic’e UEFA freni
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri