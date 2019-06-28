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Lazio Eljif için 'i bekliyor

Lazio, için son teklifini yapmaya hazırl-a nıyor. Ancak bunun için ’in satışını bekliyor. Eljif’in fiyatı 20 milyon ’ya dayanabilir.

Lazio Eljif için Milinkovic'i bekliyor
Fenerbahçe'nin bonservisinden yüksek bir para kazanmak istediği Eljif Elmas'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

DEVLER PEŞİNDE
Atletico ​Madrid, Sevilla, Fiorentina, Inter gibi devlerin peşinde olduğu Eljif Elmas için Lazio'nın 20 milyon Euro'yu bulabilecek bir teklifle gelmeye hazırlandığı ancak bunun için öncelikle Milinkovic'i satmayı planladığı ifade ediliyor. Lazio'nun Milan Badelj'i de Elwjif Elmas transferinde takas olarak kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.

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