Lazio Eljif için Milinkovic'i bekliyor

Fenerbahçe'nin bonservisinden yüksek bir para kazanmak istediği Eljif Elmas'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.



DEVLER PEŞİNDE

Atletico ​Madrid, Sevilla, Fiorentina, Inter gibi devlerin peşinde olduğu Eljif Elmas için Lazio'nın 20 milyon Euro'yu bulabilecek bir teklifle gelmeye hazırlandığı ancak bunun için öncelikle Milinkovic'i satmayı planladığı ifade ediliyor. Lazio'nun Milan Badelj'i de Elwjif Elmas transferinde takas olarak kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.