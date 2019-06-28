Gomis&Comolli zirvesi!

Dün İstanbul'da çok flaş bir görüşme yaşandı... Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile bir araya geldi. İkili Beşiktaş'ta bulunan Four Seasons Hotel'de yemek yedi. Flaş zirvenin basına yansıması sonrası konuşan Comolli, "Gomis benim arkadaşım. İstanbul'dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde buluşmam" dedi. Ancak bu açıklamalar kimseyi tatmin etmedi. İkilinin transfer pazarlığı yaptığı iddia edildi
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
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