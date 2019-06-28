Yeni sezon öncesi kilit bölge olarak gördüğü orta alana çok kaliteli bir 8 numara transfer etmek isteyen Galatasaray'da hareketlilik sürüyor... Banega ile uzun süredir temas halinde olan, Hector Herrera'ya teklif yapan Cimbom'un gündemine giren son isim Jean Michael Seri oldu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İngiliz basınının en ciddi yayın organlarından The Guardian'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Fildişili yıldız için Fulham'lamasaya oturdu.
3 KULÜP TEKLİF YAPTI
Gazete, Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığını, Roma ve Monaco'nun ise Seri'yi bonservisi ile almak istediğini yazdı. Ancak Fulham kiralama formülüne sıcak bakıyor.
DEĞERİ TAM 25 MİLYON EURO
Halen Banega'yı listenin ilk sırasında tutan Galatasaray eğer olumsuz bir gelişme yaşanırsa Seri için girişimlere hız verecek. Fildişili yıldızın piyasa değeri 25 milyon Euro.
30 MİLYON EURO ÖDENDİ
İngiliz ekibi Fulham geçtiğimiz sezon başında Seri'nin transferi için Fransız kulübü Nice'e 30 milyon Euro ödemişti. Geçen sezon Fulham formasıyla 34 resmi maçta forma giyen Jean Michael Seri 1 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İngiliz basınının en ciddi yayın organlarından The Guardian'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Fildişili yıldız için Fulham'lamasaya oturdu.
3 KULÜP TEKLİF YAPTI
Gazete, Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığını, Roma ve Monaco'nun ise Seri'yi bonservisi ile almak istediğini yazdı. Ancak Fulham kiralama formülüne sıcak bakıyor.
DEĞERİ TAM 25 MİLYON EURO
Halen Banega'yı listenin ilk sırasında tutan Galatasaray eğer olumsuz bir gelişme yaşanırsa Seri için girişimlere hız verecek. Fildişili yıldızın piyasa değeri 25 milyon Euro.
30 MİLYON EURO ÖDENDİ
İngiliz ekibi Fulham geçtiğimiz sezon başında Seri'nin transferi için Fransız kulübü Nice'e 30 milyon Euro ödemişti. Geçen sezon Fulham formasıyla 34 resmi maçta forma giyen Jean Michael Seri 1 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı.
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