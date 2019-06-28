Tyler Boyd’da rakip Beckham

Beşiktaş transferi için büyük uğraş verdiği Tyler Boyd konusunda flaş bir engelle karşılaştı... Efsane İngiliz yıldız David Beckham'ın kurucusu ve sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami'nin Boyd'a talip olduğu belirtildi. ABD'de yayın yapan internet sitelerine göre Inter Miami, yıldız futbolcunun kulübü olan Guimares'e teklif yaptı. Ancak Boyd'la anlaşma sağlayan Beşiktaş, Guimares'le ufak sıkıntıları çözerse bu transferde mutlu sona ulaşacak.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
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