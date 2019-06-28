Frey’in borcunu veren Bursaspor’a ceza yok

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, eski oyuncusu Fransız kaleci Sebastian Frey'e borcunu ödeyerek ceza alma riskini ortadan kaldırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Bursaspor hakkında verilen kararın gereğinin yerine getirildiği bildirildi. Bu gelişme Yeşil-Beyazlı kulüpte çok büyük bir sevinç yaşatırken moralleri yerine getirdi.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
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