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Frey’in borcunu veren ’a ceza yok

Frey’in borcunu veren Bursaspor’a ceza yok
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, eski oyuncusu Fransız kaleci Sebastian Frey'e borcunu ödeyerek ceza alma riskini ortadan kaldırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tarafından Bursaspor hakkında verilen kararın gereğinin yerine getirildiği bildirildi. Bu gelişme Yeşil-Beyazlı kulüpte çok büyük bir sevinç yaşatırken moralleri yerine getirdi.

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