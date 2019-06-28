Beşiktaş'tan sol bek için yeni bir adım daha... Adriano'nun ayrılmasından sonra Caner Erkin dışında sol bek oyuncusu bulunmayan Beşiktaş, Umut Meraş'ta yaşanan belirsizlik üzerine rotayı Real Madrid'de forma giyen İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'a çevirdi.
24 MAÇTA 3 DE ASİST YAPTI
Futbol hayatına Real Madrid'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 24 maça çıkarken 3 asist yaptı. Reguilon istikbal vaat eden bir oyuncu durumunda.
AVCI TRANSFERİNE ONAY VERDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın İspanyol futbolcu hakkında olumlu düşündüğü ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transfer edilmesine onay verdiği belirlendi.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Beşiktaş'ın genç oyuncuyu kiralamak için Real Madrid'e teklif yapması bekleniyor. Bu arada Umut Meraş defterini kapatmayan yönetim Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'la görüşecek.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
Beşiktaş, Reguilon için Real Madrid'e kiralama teklifi yapacak
Yönetim Umut Meraş’ta yaşanan belirsizlik nedeni ile rotayı Real Madrid'de forma giyen İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'a çevirdi. Beşiktaş 22 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e kiralama teklifi yapacak.
Beşiktaş'tan sol bek için yeni bir adım daha... Adriano'nun ayrılmasından sonra Caner Erkin dışında sol bek oyuncusu bulunmayan Beşiktaş, Umut Meraş'ta yaşanan belirsizlik üzerine rotayı Real Madrid'de forma giyen İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'a çevirdi.
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