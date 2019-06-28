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, Reguilon için 'e kiralama teklifi yapacak

Yönetim ’ta yaşanan belirsizlik nedeni ile rotayı 'de forma giyen İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'a çevirdi. 22 yaşındaki cu için Real Madrid'e kiralama teklifi yapacak.

Sol beke son aday Reguilon

Beşiktaş'tan sol bek için yeni bir adım daha... Adriano'nun ayrılmasından sonra Caner Erkin dışında sol bek oyuncusu bulunmayan Beşiktaş, Umut Meraş'ta yaşanan belirsizlik üzerine rotayı Real Madrid'de forma giyen İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'a çevirdi.

24 MAÇTA 3 DE ASİST YAPTI
Futbol hayatına Real Madrid'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 24 maça çıkarken 3 asist yaptı. Reguilon istikbal vaat eden bir oyuncu durumunda.



AVCI TRANSFERİNE ONAY VERDİ
Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın İspanyol cu hakkında olumlu düşündüğü ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transfer edilmesine onay verdiği belirlendi.



KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Beşiktaş'ın genç oyuncuyu kiralamak için Real Madrid'e teklif yapması bekleniyor. Bu arada defterini kapatmayan yönetim Başkanı 'la görüşecek.

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