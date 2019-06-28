Babel imzaya geldi

G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İstanbul'a geldi. ABD'deki tatili tamamlayan Babel, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Hollandalı futbolcunun yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmesi bekleniyor.
3'ÜNCÜ KEZ TÜRKİYE'DE
Son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax, Liverpool'un dışında Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta forma giydi. Babel'i özellikle Terim çok istiyordu.
3'ÜNCÜ KEZ TÜRKİYE'DE
Son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax, Liverpool'un dışında Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta forma giydi. Babel'i özellikle Terim çok istiyordu.
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