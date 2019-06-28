Bugünkü
Takvim

Babel imzaya geldi

’de ve forması giyen Hollandalı futbolcu için ’a geldi. ’in bugün 1+1 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

Babel imzaya geldi
G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İstanbul'a geldi. ABD'deki tatili tamamlayan Babel, Havalimanı'ndan 'ye giriş yaptı. Hollandalı futbolcunun yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmesi bekleniyor.



3'ÜNCÜ KEZ TÜRKİYE'DE
Son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax, 'un dışında Türkiye'de ve 'ta forma giydi. Babel'i özellikle Terim çok istiyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBabel imzaya geldi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri