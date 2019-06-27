Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

'BEN KALMASINI İSTİYORUM'

Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu. Kartal: "Vedat Muriqi için görüşmeler sürüyor. Oyuncumuzun durumunun bu hafta kesinleşeceğini düşünüyorum. Belki de bir sürpriz olur, sözleşmesini uzatırız. Vedat, hala genç bir oyuncu." dedi.

Vedat Muriqi'in gitmesini istemediğin belirten Kartal: "Gitmesini istemiyorum. Kendisini Türkiye'ye geldiğinden beri takip ediyorum. Özellikle geçen yıl çok gelişti. Onun yerinin kolay kolay dolmayacağını düşünüyoruz. Kendisiyle bugün görüşeceğiz."