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  • 27.06.2019 14:23
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 14:40

Son dakika: 'un teklifini kabul etmedi

ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan , 'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Muriç, gelecek sezon Galatasaray'da forma giymek istediğini dile getirdi.

ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan , 'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

'BEN KALMASINI İSTİYORUM'

Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da hakkında açıklamalarda bulundu. Kartal: "Vedat Muriqi için görüşmeler sürüyor. Oyuncumuzun durumunun bu hafta kesinleşeceğini düşünüyorum. Belki de bir sürpriz olur, sözleşmesini uzatırız. Vedat, hala genç bir oyuncu." dedi.

Vedat Muriqi'in gitmesini istemediğin belirten Kartal: "Gitmesini istemiyorum. Kendisini Türkiye'ye geldiğinden beri takip ediyorum. Özellikle geçen yıl çok gelişti. Onun yerinin kolay kolay dolmayacağını düşünüyoruz. Kendisiyle bugün görüşeceğiz."

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