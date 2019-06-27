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  • 27.06.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:16

'den için inanılmaz teklif! ...

'nin son dakika transfer gündeminde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. formasıyla gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe ve 'ın radarına giren Muriç için, sarı-lacivertli kulüp yeni bir teklif sundu. , Çaykur Rizespor'un sözleşme yenileme teklifini reddetmişti.

'un golcü futbolcusu transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ve 'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

FENERBAHÇE DEVREDE!

Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletirken, Fenerbahçe'den flaş bir teklif geldi. Sarı-Lacivertliler Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro + Barış Alıcı ve 'i teklif etti. Tarafların bu teklif üzerinde anlaşması bekleniyor.

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