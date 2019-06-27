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  • 27.06.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 11:54

Son dakika haberi: Schalke'de!

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve buradaki başarılı performansıyla devlerin kıskacına giren 'ın yeni takımı kesinleşti. Genç futbolcu kariyerini Schalke 04'te sürdürecek.

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu!

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ancak takımının küme düşmesi nedeniyle 15 milyon Euro'ya serbest kalacak milli futbolcu , transferde dikkat çeken bir karar veriyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre İtalyan ekibi Milan ile Alman devi Bayern Münih'in kıskacında olan genç stoper, kendisini Stuttgart'a getiren ve bu sezon Schalke'de görev alan Michael Reschke'nin etkisiyle transfer tercihini bu takımdan yana kullanmaya karar verdi.

19 yaşındaki milli futbolcu, hafta içinde Bayern Münih'li yetkililer ile bir araya geldi ancak Jerome Boateng'in durumunun belirsizliği nedeniyle yıldız oyuncu Bavyera ekibini şimdilik ekarte etti.

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