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  • 27.06.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 10:41

'den bir imza daha! Furkan Soyalp imzayı atıyor

Süper Lig'i geçtiğimiz yıl ikinci bitiren ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan 'den bir imza daha geldi. Lacivert-turunculu ekip Bursa'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Başakşehir'den bir imza daha

Medipol , Bursa'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna katıyor.

Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 YILDIZ İSİM KADROYA KATILMIŞTI
Transfer sezonunun açılmasıyla Medipol Başakşehir bombaları tek tek patlatmaya başladı. Daha önce eski bir lu olan Avustralya'lı Aziz Behich'i kadrosuna katan İstanbul ekibi, forvet hattını ise Fredrik Gulbrandsen ile güçlendirmişti.

Başakşehir, bu kez TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. Başakşehir 24 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

FURKAN SOYALP KİMDİR?
12 Haziran 1995 Ankara doğumlu olan Furkan Soyalp, orta sahada forma giyiyor. 2010 yılında Osmanlıspor'un alt yapısından Bursaspor alt yapısına transfer olan Furkan, Yeşil-Beyazlı ekibin tüm yaş kategorilerinde forma giydi. Furkan, Bursaspor formasıyla Süper Lig'deki ilk maçını ise 19 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Furkan Soyalp, Bursaspor'da oynadığı 48 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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