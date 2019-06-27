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  • 27.06.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:55

Son dakika haberi: ile anlaşan İstanbul'a geldi!

son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı yıldız , Galatasaray için İstanbul'a geldi. Transferin resmi olarak açıklanması ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2+1 yıllık kontrat yapması bekleniyor.

Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan , imza için İstanbul'da! Beşiktaş'tan ayrılıp devre arasında Fulham'a giden ve Premier Lig'in noktalanmasıyla birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız'ın 'a imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, 32 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontrat yapacak. Babel'in garanti ücreti 2.5 milyon Euro ve imza parası alması bekleniyor.

O DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI

Ryan Babel'i karşılamaya gelen aracın plakası gözlerden kaçmadı.

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