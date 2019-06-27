Gazi Koşusu ne zaman? Bu yıl 93'üncüsü düzenlenecek koşu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 93. Gazi Koşusu'na 22 safkan kaydoldu. 20 erkek 2 dişi safkanın koşacağı yarışın detayları belli oldu. Peki, 2019 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Bu sene 93'üncüsü gerçekleştirilecek Gazi Koşusu 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusu Kanal D'den canlı olarak ekranlara gelecek.

GAZİ KOŞUSU MUHTEMEL JOKEYLERİ VE GALOPLARI

HP Sıra Atın İsmi Kilo Muhtemel Jokeyi Son 5 Yarışı At Sahibi- Antrenörü KGS 78 1 AGERA 58 S.BOYRAZ 12125 T.İ.AKSOY-A.TEPEBAŞI 21 100 2 AKGÜN 58 G.KOCAKAYA 12223 C.AKGÜN-A.ÇİFTÇİ 22 76 3 ALKANDROS 58 H.ÇİZİK 17120 E.KARAMAZI-A.ÇİFTÇİ 18 86 4 ALWAYS FORTH 58 S.KAYA 15142 F.BAŞARAN-H.KABUKCI 21 94 5 ANGEL OF DEATH 58 A.SÖZEN 41464 K.GÜNDÜZELİ-M.GÜNDÜZELİ 21 66 6 ARTS MAN 58 11515 M.KARABULUT-F.SERİNTÜRK 22 100 7 FEARLESS ACTION 58 T.YILDIZ 22237 D.KURTEL-OR. ÖZELCANAT 42 90 8 GHOST PASHA 58 İ.SOYAD 18228 M.K.EMİN-H.YÜZBAŞI 42 88 9 HASKAYA 58 6142 E.KAYA-F.DİZDAROĞLU 20 83 10 JIMINY CRICKET 58 A.KURŞUN 33621 T.İ.AKSOY-A.TEPEBAŞI 35 87 11 KING OF TATVAN 58 F.ÇAKAR 12507 M.AKTAŞ-G.GÜL 25 80 12 KURUCU 58 F.YÜKSEL 12545 M.YALÇIN-MET.ACAR 18 92 13 KUZEY KAFKASYALI 58 Ö.YILDIRIM 21212 T.KARAKARTAL-İB.B.OĞULLARI 22 110 14 LONG RUNNER 58 H.KARATAŞ 11443 N.A.KURTEL-H.YÜZBAŞI 21 76 15 MATBAACI 58 M.KAYA 71181 C.KÖMÜR-İ.KÖKSEL 18

Çim pistte gerçekleşecek 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL, üçüncüye 330 bin TL ve dördüncüye 165 bin TL olarak toplamda 2 milyon 805 bin TL ikramiye ödenecek.