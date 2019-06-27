Gazi Koşusu ne zaman? Bu yıl 93'üncüsü düzenlenecek koşu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 93. Gazi Koşusu'na 22 safkan kaydoldu. 20 erkek 2 dişi safkanın koşacağı yarışın detayları belli oldu. Peki, 2019 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
Bu sene 93'üncüsü gerçekleştirilecek Gazi Koşusu 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusu Kanal D'den canlı olarak ekranlara gelecek.
GAZİ KOŞUSU MUHTEMEL JOKEYLERİ VE GALOPLARI
|HP
|Sıra
|Atın İsmi
|Kilo
|Muhtemel Jokeyi
|Son 5 Yarışı
|At Sahibi- Antrenörü
|KGS
|78
|1
|AGERA
|58
|S.BOYRAZ
|12125
|T.İ.AKSOY-A.TEPEBAŞI
|21
|100
|2
|AKGÜN
|58
|G.KOCAKAYA
|12223
|C.AKGÜN-A.ÇİFTÇİ
|22
|76
|3
|ALKANDROS
|58
|H.ÇİZİK
|17120
|E.KARAMAZI-A.ÇİFTÇİ
|18
|86
|4
|ALWAYS FORTH
|58
|S.KAYA
|15142
|F.BAŞARAN-H.KABUKCI
|21
|94
|5
|ANGEL OF DEATH
|58
|A.SÖZEN
|41464
|K.GÜNDÜZELİ-M.GÜNDÜZELİ
|21
|66
|6
|ARTS MAN
|58
|11515
|M.KARABULUT-F.SERİNTÜRK
|22
|100
|7
|FEARLESS ACTION
|58
|T.YILDIZ
|22237
|D.KURTEL-OR. ÖZELCANAT
|42
|90
|8
|GHOST PASHA
|58
|İ.SOYAD
|18228
|M.K.EMİN-H.YÜZBAŞI
|42
|88
|9
|HASKAYA
|58
|6142
|E.KAYA-F.DİZDAROĞLU
|20
|83
|10
|JIMINY CRICKET
|58
|A.KURŞUN
|33621
|T.İ.AKSOY-A.TEPEBAŞI
|35
|87
|11
|KING OF TATVAN
|58
|F.ÇAKAR
|12507
|M.AKTAŞ-G.GÜL
|25
|80
|12
|KURUCU
|58
|F.YÜKSEL
|12545
|M.YALÇIN-MET.ACAR
|18
|92
|13
|KUZEY KAFKASYALI
|58
|Ö.YILDIRIM
|21212
|T.KARAKARTAL-İB.B.OĞULLARI
|22
|110
|14
|LONG RUNNER
|58
|H.KARATAŞ
|11443
|N.A.KURTEL-H.YÜZBAŞI
|21
|76
|15
|MATBAACI
|58
|M.KAYA
|71181
|C.KÖMÜR-İ.KÖKSEL
|18
Çim pistte gerçekleşecek 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL, üçüncüye 330 bin TL ve dördüncüye 165 bin TL olarak toplamda 2 milyon 805 bin TL ikramiye ödenecek.
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