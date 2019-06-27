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  • 27.06.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:31

: 'a FIFA'dan müjdeli haber! Puan silme ve transfer yasağı...

haberine göre; Kulübü, ile kulüp arasındaki davanın sonuçlandırıldığını, puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumunun ortadan kalktığını duyurdu.

Günlerdir bekleniyordu! Bursaspor'a FIFA'dan...

Kulübü, Sebastien Frey'e ödeme yaparak FIFA'dan gelmesi muhtemel transfer yasağı ve puan silme cezasını ortadan kaldırdığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteği ve kulübümüzün imkanlarıyla, ile kulübümüz arasındaki dava sonuçlandırılmıştır.

Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."

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