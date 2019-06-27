Bugünkü
Takvim

'ye Sanches'ten 1 iyi 1 de kötü haber

, Bayern’den ayrılmak istediğini açıkladı. Ama, “Kiralık değil bonservisimle gitmem lazım” dedi...

Fener’e 1 iyi 1 de kötü haber

İsmi ​Fenerbahçe ile anılan Renato Sanches'ten Sarı-Lacivertliler'e 1 iyi 1 de kötü haber geldi... Portekizli orta saha oyuncusu, "Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açmalıyım" ifadesini kullandı. Ancak Sanches sözlerini, "Artık kiralık olarak değil bonservisimle gitmek istiyorum" diyerek tamamladı. 21 yaşındaki yıldızın piyasa değerinin en az 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'ye Sanches'ten 1 iyi 1 de kötü haber
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri