İsmi Fenerbahçe ile anılan Renato Sanches'ten Sarı-Lacivertliler'e 1 iyi 1 de kötü haber geldi... Portekizli orta saha oyuncusu, "Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açmalıyım" ifadesini kullandı. Ancak Sanches sözlerini, "Artık kiralık olarak değil bonservisimle gitmek istiyorum" diyerek tamamladı. 21 yaşındaki yıldızın piyasa değerinin en az 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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