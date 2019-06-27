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ini bitirdi! Evi bile hazır

Sportif Direktörü Comolli, Kruse’nin haklanrıı elinde bulunduran menajer Ersin Akan ile her konuda anlaştı. 2+1 yıllık sözleşme yapıldı... ’da evi bile kiralanan Kruse’ye tatil için bir haftalık ek süre verildi.

Max Kruse’den 3 yıllık imza

F.BAHÇE Yönetimi de resmi açıklama yapmamasına rağmen bombaları bir bir patlatıyor. Kolarov ile her konuda anlaşan Sarı- Lacivertliler önceki gün Max Kruse'nin menajeri ile bir araya geldi. Sportif Direktör Comolli'nin ile telefonla bir görüşme yaptığı belirtildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAK
MAX Kruse'yi her konuda ikna eden Comolli'nin Alman oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ersin Akan ile 2+1 yıllık ile sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

EVİNİ TELEFONLA KİRALADI!
DAHA sonra yıldız futbolcu için Beykoz'da bir villa kiralandı. Kruse'nin menajeri Ersin Akan'ın Kruse'ye oturacağı evin görüntülerini de telefonla canlı olarak gösterdiği bildirildi.

BİR HAFTA GEÇ GELECEK
MAX Kruse'nin Amerika'dan tatilden döndüğü ve F.Bahçe'nin Topuk Yaylası kampına bir hafta gecikmeyle katılacağı ifade edildi.

36 MAÇTA 12 GOL 14 ASİST
31 yaşındaki Max Kruse geçen sezon W.Bremen'de 36 maçta 12 gol, 14 asist ile oynadı.

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