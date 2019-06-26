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  • 26.06.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 20:50

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Milli güreşçi , 'nda elde etti. Rakibi Ukraynalı Taras Markovych'i 12-9 yenen Süleyman Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Süleyman Atlı'dan bronz madalya

Milli güreşçi , 'nda elde etti.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, üçüncülük maçında Ukraynalı Taras Markovych ile karşılaştı.

Rakibini 12-9 yenen Süleyman Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.

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