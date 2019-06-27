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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu belli oldu

12 Dev Adam’ın 26 kişilik kadrosu belli oldu. ’ten 6 oyuncu kadroya çağrıldı.

Devlerin kadrosu belli oldu

ÇİN'DE organize edilecek 2019 FIBA 'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. İşte aday kadro: , Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (A.Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), , Mert Akay (Darüşşafaka), Ali Muhammed, (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, (G.Saray), (İstanbul BBSK), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (), (), (Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia), Wilbekin (Maccabi)

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