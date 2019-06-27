ÇİN'DE organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. İşte aday kadro: Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (A.Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (G.Saray), Semih Erden (İstanbul BBSK), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia), Wilbekin (Maccabi)
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