SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kentte toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın antrenman öncesi, "Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğimiz için sezonu erken açtık. Henüz kadro olarak hazır değiliz. Takviyeler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
- Spor
- 26.06.2019
- Gazete
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