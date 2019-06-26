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Yeni Malatya 'la sezonun ilk antrenmanını yaptı

ekiplerinden , kentte toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sergen Yalçın'la ilk idman
SÜPER Lig ekiplerinden , kentte toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımın yeni teknik direktörü antrenman öncesi, "'nde mücadele edeceğimiz için sezonu erken açtık. Henüz kadro olarak hazır değiliz. Takviyeler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

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