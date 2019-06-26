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  • 26.06.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 14:46

Trabzon'un yıldızına İtalyan kancası

Trabzon'da forma giyen ve performansı ile dev kulüpleri peşine takan için İtalya'da yeni bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport'ta yer alan haber göre 'nun Yusuf Yazıcı'yı takip ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un yıldızına İtalyan kancası

İtalyan Corriere dello t'ta yer alan haber göre, 'nun, Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic'i etmesi halinde A Milli Takımının ve Trabzonspor'un yıldız oyuncusu için teklif götürebileceğini iddia etti.

Merkez orta saha oyuncusu olan Milinkovic'in, iyi bir paraya transfer etmeye hazırlanan Roma kulübünün oyuncu satması halinde, transferin gözde ismi Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulüple görüşmelerini son aşamaya getireceği belirtiliyor.

Sırp oyuncuyu resmi olarak elinden çıkarması halinde bordo-mavili kulüple temaslarını hızlandırması beklenen İtalyan kulübünün, Yusuf Yazıcı için 20 milyon Euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

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