Audi Cup ne zaman? Avrupa futbolunda sezon öncesi gerçekleştirilen turnuvada yer alacak takımlar belli oldu. Bunlardan birisi temsilcimiz Fenerbahçe... Fenerbahçe, Audi Cup'a katılan ilk Süper Lig ekibi olacak. Bayern Münih'in ev sahipliğinde yapılacak Audi Cup'ın takvimi açıklandı. Peki, Audi Cup ne zaman? 2019 Audi Cup'ta hangi takımlar olacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim? İşte detaylar...

AUDİ CUP NE ZAMAN?

Audi Cup, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Audi Cup'ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena'da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'u ağırlayacak.

İlki, Audi'nin 100. yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında gerçekleştirilen Audi Cup, iki yılda bir yapılıyor. Bu yıl 6'ncısı yapılacak Audi Cup'ın maç takvimi ise şu şekilde:

30 Temmuz 2019

19.00 - Real Madrid-Tottenham

21.30 - Bayern Münih - Fenerbahçe

31 Temmuz 2019

19.00 - Üçüncülük maçı

21.30 - Final maçı

Karşılaşmanın Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup turnuvasının ilki, Audi'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında düzenlenmiştir. Turnuva iki yılda bir yapılmaktadır. Turnuva, Avrupa'nın en iyi kulüpleri arsında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne oluyor. İlk karşılaşmaların ardından kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkıyor. Final maçı ise bir gün sonra oynanıyor.