Carlos Eduardo kimdir? Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer haberleri gelmeye devam ediyor. A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni hedef Carlos Eduardo. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezonda 26 lig maçında 10 gole imza atan oyuncunun 2'de asisti bulunuyor. Peki, Carlos Eduardo kimdir? Carlos Eduardo kaç yaşında? İşte Galatasaray'ın yeni transfer girişimi Carlos Eduardo'nun hayat hikayesi...

CARLOS EDUARDO KİMDİR?

Carlos Eduardo, 17 Ekim 1989 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. On Numara mevkiinde oynayan oyuncu, bu zamana kadar çıktığı toplam 296 maçta 84 gol, 31 asist yapmıştır.

Kariyerine Desportivo Brasil takımında başlayan Eduardo, Serie A'da Fluminense FC ve Gremio Barueri Futebol'u takımlarında oynadı.

Ocak 2011'de Portekiz'in G.D. Estoril Praia takımında forma giymeye başlayan oyuncu, ilk sezonunda 23 maçta bir gol attı. Takımın ligde kazanmsına ve yedi yıllık bir aradan sonra Primeira Liga'ya dönmesine yardımcı oldu.

22 Mayıs 2013 tarihinde Porto ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 2014-15 sezonunda Fransa'nın OGC Nice takımına kiralandı. Eduardo, 26 Ekim 2014 tarihinde Nice'ın En Avant de Guingamp takımına karşı 7-2 deplasman galibiyetinde 5 gol attı.

2015 yılında Porto'dan 2 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al Hilal takımına transfer oldu. 15 Ağustos 2017 tarihinde Al-Taawoun FC takımına iki gol attı ve takımının maçı 4-3 kazanmasına yardımcı oldu.

Brezilyalı oyuncu Carlos Eduardo'nun ismi şu günlerde Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile anılıyor.