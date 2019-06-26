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  • 26.06.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 19:41

Ozan Tufan'ın şaşırtan görüntüsü!

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan, "Fenerbahçe ile kampta olacağım. Çubuklu formadan vazgeçmedim" dedi. Yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda olması beklenen Ozan, bireysel çalışmalarla şimdiden hazırlıklara başladı.

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