Ozan Tufan'ın şaşırtan görüntüsü!

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan, "Fenerbahçe ile kampta olacağım. Çubuklu formadan vazgeçmedim" dedi. Yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda olması beklenen Ozan, bireysel çalışmalarla şimdiden hazırlıklara başladı.
Ligde geçen sezon Alanya'da kiralık oynayan Ozan Tufan, fiziksel olarak müthiş bir değişim yaşadı.
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