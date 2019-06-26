Fenerbahçe transfer haberleri konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. 7 yıldır Fenerbahçe formasını giyen Mehmet Topal ile Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı öğrenildi. Kariyerine Malatyaspor altyaspında başlayan Mehmet Topal, 2006 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, burada gösterdiği başarılı performansı ile Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. 2010'da Valencia formasını giyemeye başlamış, Türkiye'ye dönünce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 7 yıl forma terlettiği takımdan ayrılan Mehmet Topal açıklamalarda bulundu. Peki, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal kimdir, kaç yaşında, nereli?

MEHMET TOPAL'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI!

Mehmet Topal ayrılık haberinin ardından bir açıklama yaptı. Menajerinin aracılığıyla konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Teşekkürlerimle"

MEHMET TOPAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

Futbola 11 yaşında Malatya'da başlayan Topal, Çim sahanın bile bulunmadığı zor şartlarda yetişti. Malatya Belediyespor'un altyapısında oynarken 2002′de Çanakkale Dardanelspor tarafından beğenilip transfer edildi.

Orada çok başarılı geçen üç sezonun ardından, tranferin son günü Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Eric Gerets'in teknik patronluğunda, ilk sezon zaman zaman forma şansı bulan Mehmet Topal, kendini gösterme ve geliştirme imkanı yakaladı. Feldkamp'ın göreve geldiği 2007-2008 sezonunda ise bir süre yedek olarak bekledikten sonra, Linderoth'un sakatlanıp sezonu kapatmasıyla birlikte ilk 11′e girdi.

Gösterdiği performans Topal'a Milli Takım'ın da kapılarını açtı. Türkiye ile isveç arasında oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Formayı giyen Topal, Euro 2008 kadrosunda da yer aldı ve avrupa otoritelerini kendisine hayran bıraktı. O dönemde top çalma yeteneği nedeniyle "Örümcek" lakabıyla anılıyordu.

2009 – 2010 yılı Galatasaray'daki son yılı oldu. 12 Mayıs 2010 tarihinde kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mehmet'in bir sonraki sezon Valencia'da forma giyeceği açıklandı. Valencia'da 2 yıl "5″ numaralı formayı giyen Topal, Fenerbahçeli yöneticilerin büyük çabası sonucu Sarı – Lacivertli ekibe transfer oldu.

01 Temmuz 2012 tarihinde Fenerbahçe'ye attığı imza ile ilk defa Sarı Lacivertli formayı sırtına giymiştir.

Mehmet Topal, 26 Haziran 2019 tarihinde Fenerbahçe'den ayrıldı. Topal, sarı-lacivertli formayla 7 yılda 298 maça çıkmıştı.

33 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'ın formasını da 81 maçta giydi.