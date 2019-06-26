Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski yıldızı Didier Drogba, sarı kırmızılı formayla bir dönem birlikte oynadığı Felipe Melo'nun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Futbol kariyerini sonlandıran 41 yaşındaki Drogba, Ocak 203'te transfer olduğu Galatasaray'dan 2014 Temmuz ayında ayrılmıştı.
MELO'YA KUTLAMA BELÖZOĞLU'NA GÖNDERME
Galatasaray'da forma giydiği dönemden takım arkadaşı olan Brezilyalı Felipe Melo'nun doğum gününü kutlayan Drogba'nın yaptığı paylaşımdaki Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı.
Drogba'nın paylaştığı çizimde Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na Felipe Melo'nun yaptığı hareket yer alıyor.
İşte o paylaşım;
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