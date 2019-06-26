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  • 26.06.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 19:08

Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! detayı dikkat çekti...

’da forma giydiği dönemden takım arkadaşı olan Brezilyalı ’nun kutlayan dünyaca ünlü eski cu Drogba’nın yaptığı paylaşımdaki detayı dikkatlerden kaçmadı.

Drogba'dan Emre Belözoğlu göndermesi!

'ın dünyaca ünlü eski yıldızı , sarı kırmızılı formayla bir dönem birlikte oynadığı 'nun sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. kariyerini sonlandıran 41 yaşındaki Drogba, Ocak 203'te transfer olduğu Galatasaray'dan 2014 Temmuz ayında ayrılmıştı.

MELO'YA KUTLAMA BELÖZOĞLU'NA GÖNDERME

Galatasaray'da forma giydiği dönemden takım arkadaşı olan Brezilyalı Felipe Melo'nun doğum gününü kutlayan Drogba'nın yaptığı paylaşımdaki detayı dikkatlerden kaçmadı.

Drogba'nın paylaştığı çizimde Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na Felipe Melo'nun yaptığı hareket yer alıyor.

İşte o paylaşım;

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