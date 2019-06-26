CİMBOM forvet transferine yoğunlaştı... Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda Mitroglou ve Diagne ile devam etmek istemesi üzerine yönetim özellikle Vedat Muriç ve Aboubakar'ı transfer ederek güçlü bir forvet hattı oluşturmaya uğraşıyor. Bunun için görüşmeler devam ediyor.

HANEDAR PORTEKİZ YOLCUSU

ÖNCEKİ gün Aboubakar'ın menajeriyle bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılı yöneticiler Porto'ya 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak İdari menajer Şükrü Hanedar bunun için Portekiz'e gidecek.

ABOUBAKAR SICAK BAKIYOR

ABOUBAKAR'IN da daha önce Türkiye'de oynadığı için G.Saray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirlendi. Bu transfer için yönetim tüm kozlarını oynayacak.

RİZE İLE SORUN ÖDEME ŞEKLİ

GALATASARAY Vedat Muriç için de Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Ancak 3.5 milyon Euro'nun peşin olarak ödemek istemeyen yönetim bu parayı takside bölmek için uğraşıyor.