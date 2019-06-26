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önce forvet hattını yenileyecek! Terim'in ikilisi ve Muriç

Cimbom, Diagne ve Mitroglou’yla yolları ayırarak ve ’i etmek için büyük uğraş veriyor. Terim’in 2 golcünün de alınmasını özellikle istediği öğrenildi.

Terim'in ikilisi Aboubakar ve Muriç

CİMBOM forvet ine yoğunlaştı... Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda Mitroglou ve Diagne ile devam etmek istemesi üzerine yönetim özellikle Vedat Muriç ve Aboubakar'ı transfer ederek güçlü bir forvet hattı oluşturmaya uğraşıyor. Bunun için görüşmeler devam ediyor.

HANEDAR PORTEKİZ YOLCUSU
ÖNCEKİ gün 'ın menajeriyle bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılı yöneticiler Porto'ya 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak İdari menajer Şükrü Hanedar bunun için Portekiz'e gidecek.

ABOUBAKAR SICAK BAKIYOR
ABOUBAKAR'IN da daha önce 'de oynadığı için G.Saray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirlendi. Bu transfer için yönetim tüm kozlarını oynayacak.

RİZE İLE SORUN ÖDEME ŞEKLİ
GALATASARAY için de ile anlaşma sağladı. Ancak 3.5 milyon Euro'nun peşin olarak ödemek istemeyen yönetim bu parayı takside bölmek için uğraşıyor.

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