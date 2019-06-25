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  • 25.06.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 23:37

Everton, 'dan Andre Gomes'i etti

İspanya'nın Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes'in İngiltere'nin Everton Kulübüne olduğunu duyurdu. Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton'da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.

Everton, Andre Gomes'i transfer etti
Kulübü, Andre Gomes'in 25 milyon avro karşılığında Everton'a olduğunu açıkladı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Everton ile varılan anlaşmayla Gomes'in 25 milyon avro karşılığında İngiliz kulübüne transfer olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gomes'in Everton'da elde edeceğini başarılara oranla ek primlerin de Katalan kulübüne ödeneceği belirtildi.

Barcelona, Ağustos 2018'de 2,25 milyon avro karşılığında Gomes'i Everton'a kiralık olarak göndermişti.

Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton'da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.

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