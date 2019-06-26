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  • 26.06.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 12:50

Barcelona Fenerbahçeli için devre girdi

Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımının oyun kurucusu için İspanyol devi Barcelona’nın devrede olduğu öne sürüldü. Kostas Sloukas'ın adı Real Madrid, Olympiakos ile anılmıştı.

F.Bahçeli yıldız için Barcelona devrede!

Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımının oyun kurucusu için İspanyol devi Barcelona'nın devrede olduğu öne sürüldü.

Sarı- Lacivertliler'le yeniden anlaşmak için pazarlık masasında olan Sloukas için Barça'nın da şartlarını zorladığı ifade edildi.

3 YILLIĞINA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Kostas Sloukas'ın Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği iddia edilmişti.

TAKIMDA KALACAK

Yunan oyun kurucunun, yakın bir zamanda geleceğiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Bu arada Luigi Datome ise gelecek sezon da takımda kalmak istediğini açıkladı.

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