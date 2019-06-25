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Şampiyon ’i kaptı

Tahincioğlu Basketbol 'i şampiyonu , Banvit'te forma giyen 23 yaşındaki 'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Şampiyon Anadolu Efes Tolga Geçim’i kaptı
TAHİNCİOĞLU Basketbol 'i şampiyonu , Banvit'te forma giyen 23 yaşındaki 'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Çınarspor'da kariyerine başlayan 2.05 boyundaki oyuncu kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Tolga 2008'den beri Banvit'te forma giyiyor.

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