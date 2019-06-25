Şampiyon Anadolu Efes Tolga Geçim’i kaptı

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig'i şampiyonu Anadolu Efes, Banvit'te forma giyen 23 yaşındaki Tolga Geçim'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Adana Çınarspor'da kariyerine başlayan 2.05 boyundaki oyuncu kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Tolga 2008'den beri Banvit'te forma giyiyor.
- Spor
- 25.06.2019
- Gazete
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