BURAK YILMAZ İTALYA YOLCUSU MU?
Haberde Burak Yılmaz ile Lecce kulübünün anlaştığı, transferin sona ermesi için geriye sadece Beşiktaş'ın ikna olması kaldığı belirtildi.
BURAK YILMAZ İTALYA YOLCUSU MU?
Haberde Burak Yılmaz ile Lecce kulübünün anlaştığı, transferin sona ermesi için geriye sadece Beşiktaş'ın ikna olması kaldığı belirtildi.
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