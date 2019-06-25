Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.06.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:32

İtalyanlar 'ın transferini böyle duyurdu!

Devre arasında 'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı , transfer sezonunun gözde isimlerinden biri haline geldi. İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Seria A ekiplerinden , Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı. İşte haberin detayları.

BURAK YILMAZ İTALYA YOLCUSU MU?

Haberde Burak Yılmaz ile Lecce kulübünün anlaştığı, transferin sona ermesi için geriye sadece Beşiktaş'ın ikna olması kaldığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleriİtalyanlar Beşiktaşlı Burak Yılmaz'ın transferini böyle duyurdu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri