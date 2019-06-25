Antalyaspor Kulübü sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Vainqueur'u Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan profesyonel futbolcumuz William Vainqueur, Fransa'nın Toulouse takımına 1 yıllığına kiralık olarak transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

Antalyaspor'a 2017-2018 sezonu başında İtalya'nın Roma takımından transfer olan Vainqueur, geride kalan sezonun devre arasında ise bir diğer Fransız ekibi Monaco'ya kiralanmıştı.

William Vainqueur, Monaco formasıyla Fransa 1. Ligi'nde 3, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta görev alırken, gol atamadı.