Başkan Ali Koç ile bir araya geldiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, "Başkanın benim için çok onur verici düşünceleri var. Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Nasıl bir F.Bahçeli olduğumu da herkes bilir" dedi.
Başkan Ali Koç ile bir araya geldiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, "Başkanın benim için çok onur verici düşünceleri var. Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Nasıl bir F.Bahçeli olduğumu da herkes bilir" dedi.
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