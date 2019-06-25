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'de 3. dönemi çok yakında başlıyor

Bu hafta içinde imzalıyorum

Başkan Ali Koç ile bir araya geldiklerini söyleyen , "Başkanın benim için çok onur verici düşünceleri var. Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Nasıl bir F.Bahçeli olduğumu da herkes bilir" dedi.

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