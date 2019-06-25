Fenerbahçe'nin Şili'li sağ beki Mauricio Isla, Copa America'da sergilediği performansla yeniden gözde oldu. Biri Genoa olmak üzere 2 İtalyan kulübünün Mauricio Isla için Fenerbalçe yönetimiyle temas kurduğu ancak yönetimin bu önerilere sıcak bakmadığı kaydedildi. 31 yaşındaki Şilili sağ bekin Sarı-Lacivertli kulüple 2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.