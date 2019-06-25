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'tan yeni hamlesi

’da yönetimin değişmesi nedeniyle askıya alınan için yeni bir hamle yapacak. Orman, Bursaspor Başkanı ’la en geç yarın bir araya gelecek.

Umut Meraş zirvesi

BEŞİKTAŞ Umut Meraş ısrarından vazgeçmiyor... Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'la Umut için her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Bursaspor'da yönetimin değişmesi nedeniyle bu transferi askıya almak durumunda kalmıştı. Bursaspor'un yeni başkanı Mestun Mestan daha önceki yönetimle yapılan anlaşmaların hiçbirini tanımayacaklarını açıklayınca Beşiktaş büyük bir şok yaşadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezonda Umut Meraş'ı mutlaka takımda tutmak istediğini söylemesi üzerine Başkan Fikret Orman, Mesut Mestan'la en geç yarın bir görüşme yapma kararı aldı.

TAKSİT SAYISI AZALACAK
Orman'ın daha önce Bursaspor'a Umut için teklif ettiği 13 milyon TL'yi 13 taksitte ödeme teklifini yenileyeceği ancak bu kez taksit sayısını 8'e indirme önerisinde bulunacakları öğrenildi.

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