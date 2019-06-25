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un hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak

un hazırlıklarına 8 Temmuz Pazartesi günü ’da başlayacak.

8 Temmuz’da start verilecek
BEŞİKTAŞ'IN kamp programı belli oldu. Buna göre Siyah- Beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz Pazartesi günü 'daki tesislerinde başlayacak. Buradaki kamp 22 Temmuz'a kadar sürecek. Kartal ikinci etap kamp çalışmasını ise 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da yapacak.

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