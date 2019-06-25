BEŞİKTAŞ Yönetimi'nin sürekli sorun çıkaran ve ayrılmak isteyen Quaresma'yı satmak için görüşmelere hız verdiği öğrenildi. Portekizli stara şu ana kadar sadece Porto talip oldu.
BEŞİKTAŞ Yönetimi'nin sürekli sorun çıkaran ve ayrılmak isteyen Quaresma'yı satmak için görüşmelere hız verdiği öğrenildi. Portekizli stara şu ana kadar sadece Porto talip oldu.
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