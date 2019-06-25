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’ya müşteri aranıyor

Quaresma’ya acil müşteri aranıyor

Yönetimi'nin sürekli sorun çıkaran ve ayrılmak isteyen 'yı satmak için görüşmelere hız verdiği öğrenildi. Portekizli stara şu ana kadar sadece talip oldu.

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