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2’nci sırada tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu 2’nci sırada tamamladı
Milano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer Jonathan Rea'nın olurken, sporcusu yarışın büyük bölümünü lider götürmesine rağmen ikinci oldu. Yarış çok büyük bir heyecana sahne oldu. Rea ve Toprak yarıştan sonra birbirlerini tebrik ettiler.

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