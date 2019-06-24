Toprak Razgatlıoğlu 2’nci sırada tamamladı

Milano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer Jonathan Rea'nın olurken, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu yarışın büyük bölümünü lider götürmesine rağmen ikinci oldu. Yarış çok büyük bir heyecana sahne oldu. Rea ve Toprak yarıştan sonra birbirlerini tebrik ettiler.
- Spor
- 24.06.2019
- Gazete
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