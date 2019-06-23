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  • 23.06.2019 22:29
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 22:29

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nı 11 madalya ile tamamladı

İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 3 bronz madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

Genç güreşçiler 11 madalyayla dönüyor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 3 bronz madalya elde etti.

Faenza kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde serbest stil 45 kiloda Tolga Özbek, 71 kiloda Muhammed Halit Özmuş ve 92 kiloda Ömer Ağtaş bronz madalya kazandı.

Türkiye, şampiyonayı 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

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