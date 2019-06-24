Bu sezon ilk kez yer alacağı Süper Lig'de kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep'in, Akhisarspor'dan Abdou Sissokko ve Adrien Regattin, Trabzonspor'dan ayrılan Olcay Şahan, Al Wahda ile yollarını ayıran Emre Çolak, Kayserispor'dan Umut Bulut ve Rumen forvet Denis Alibec ile büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını Sportif Direktör Ayhan Akman ve Teknik Direktör Marius Sumudica'nın beraber yürüttüğü Gaziantep ekibinde görüşme halinde olunan isimlerin bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken, sürpriz isimlerin de kadroya katılabileceği vurgulandı.
Süper Lig'de bombalar patlıyor! Emre Çolak geri dönüyor (Son dakika transfer haberleri)
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, bu hafta içerisinde transfer bombalarını tek tek patlatacak. Gazişehir Gaziantep'in Sissokko, Regattin, Olcay Şahan ve Emre Çolak gibi pek çok transferini açıklaması bekleniyor.
Bu sezon ilk kez yer alacağı Süper Lig'de kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep'in, Akhisarspor'dan Abdou Sissokko ve Adrien Regattin, Trabzonspor'dan ayrılan Olcay Şahan, Al Wahda ile yollarını ayıran Emre Çolak, Kayserispor'dan Umut Bulut ve Rumen forvet Denis Alibec ile büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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