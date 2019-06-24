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  • 24.06.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 11:08

Süper Lig'de bombalar patlıyor! geri dönüyor (Son dakika transfer i)

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek olan , bu hafta içerisinde transfer bombalarını tek tek patlatacak. Gazişehir Gaziantep'in Sissokko, Regattin, Olcay Şahan ve gibi pek çok transferini açıklaması bekleniyor.

Süper Lig'de bombalar patlıyor! Geri dönüyor

Bu sezon ilk kez yer alacağı Süper Lig'de kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmak isteyen 'in, Akhisar'dan Abdou Sissokko ve Adrien Regattin, Trabzonspor'dan ayrılan Olcay Şahan, Al Wahda ile yollarını ayıran , Kayserispor'dan Umut Bulut ve Rumen forvet Denis Alibec ile büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını Sportif Direktör Ayhan Akman ve Teknik Direktör Marius Sumudica'nın beraber yürüttüğü Gaziantep ekibinde görüşme halinde olunan isimlerin bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken, sürpriz isimlerin de kadroya katılabileceği vurgulandı.

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